«الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط» 22 نوفمبر بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد مصارف الإمارات الدورة الخامسة من الملتقى المصرفي في 22 نوفمبر 2017 في فندق سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي.

ويستضيف الملتقى الذي ينظمه اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع «فايننشال تايمز لايف» و«ذا بانكر» وبدعمٍ من المصرف المركزي في دولة الإمارات، كبار الشخصيات والخبراء في القطاع المصرفي للاجتماع ومناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بالاستفادة من مقومات التحول الرقمي العالمي الخاصة بهذا القطاع.

كما أعلن اتحاد مصارف الإمارات أن الدكتور أندريه كيريلينكو، مدير مركز التمويل العالمي والتقنية في مدرسة إمبريال كوليدج للأعمال، سيكون المتحدث الرئيس خلال الملتقى معتمداً على خبرته الواسعة في بحث أهم المقومات المؤثرة على القطاع المالي، مثل التقنية الحديثة والقوانين والمنافسة وغير ذلك.

كما سيسلط الدكتور كيريلينكو الضوء خلال كلمته على الحلول الممكنة لمساعدة المصارف في تخطي المصاعب ومواجهة التحديات بالسبل التي تضمن تحقيق نجاحٍ استراتيجي في هذا المجال وتعزيز رضى العملاء.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «يركز الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط، بوصفه حدثاً مصرفياً بارزاً على صعيد المنطقة، نقاشاته في مجال الأعمال المصرفية والتمويل على أهم مناحي التطور والاتجاهات الناشئة.

وتماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وكونها أحد أبرز المواضيع في جدول أعمال الملتقى، باتت المؤسسات المالية مُلزمة باحتضان قوى التكنولوجيا وتبنيها، ولا شك في أن حدثاً مثل هذا الملتقى يمثل إضافةً مهمة ومنصةً استثنائية لبحث طيفٍ واسعٍ من التحولات العالمية وسبل الاستفادة منها».