«الاتحاد العقارية» تطلق «يو بي بي كابيتال للاستثمار»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد العقارية أمس، عن تأسيس ذراع استثمارية جديدة لها تحت اسم «يو بي بي كابيتال للاستثمار»، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الشركة الأم.

وتعنى الشركة الجديدة بالاستثمارات العقارية المباشرة وغير المباشرة، وستعمل على توظيف خبراتها في دعم استراتيجية التنويع والنمو بعيدة المدى لدى المجموعة.

وقال ناصر بطي عمير بن يوسف، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «فيما تواصل (الاتحاد العقارية) التزامها الراسخ بالتركيز على نشاطها الرئيس لتطوير مجمعات عمرانية متكاملة وإثراء السوق بخيارات سكنية فريدة، فإننا نحرص في الوقت ذاته على تنفيذ خطوات مدروسة لتنويع مصادر دخلنا، ودخول أسواق جديدة، واغتنام المزيد من الفرص. ويأتي تأسيس (يو بي بي كابيتال للاستثمار) استمراراً لهذا النهج المدروس، حيث سنعمل في المرحلة المقبلة من استراتيجيتنا الطموحة على تمكين (الاتحاد العقارية) من تعزيز نجاحاتها على الصعيدين المحلي والدولي».

وتعد «يو بي بي كابيتال للاستثمار» الشركة الثالثة المملوكة بالكامل التي تطلقها «الاتحاد العقارية» في الأشهر القليلة الماضية، بعد شركتي «يونيون مولز» و«الاتحاد لإدارة الفنادق».