«الاتحاد العقارية» تطلق «يو بي بي كابيتال للاستثمار»

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الاتحاد العقارية أمس، عن تأسيس ذراع استثمارية جديدة لها تحت اسم «يو بي بي كابيتال للاستثمار»، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الشركة الأم.
وتعنى الشركة الجديدة بالاستثمارات العقارية المباشرة وغير المباشرة، وستعمل على توظيف خبراتها في دعم استراتيجية التنويع والنمو بعيدة المدى لدى المجموعة.
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وتعد «يو بي بي كابيتال للاستثمار» الشركة الثالثة المملوكة بالكامل التي تطلقها «الاتحاد العقارية» في الأشهر القليلة الماضية، بعد شركتي «يونيون مولز» و«الاتحاد لإدارة الفنادق».