«المالية»: انعكاس إيجابي للاتفاقيات الضريبية على الاقتصاد الوطني

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية حفل إفطار لسفراء عددٍ من الدول الأفريقية في الدولة أمس، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي حمدان أحمد، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.

وعقد حفل الإفطار بمشاركة سفراء كل من جمهورية سيراليون، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مملكة سوازيلاند، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية جيبوتي، جمهورية إثيوبيا، جمهورية السودان، جمهورية جنوب السودان، المملكة المغربية، جمهورية أنغولا، جمهورية نيجيريا، جمهورية موزمبيق، جمهورية أوغندا، دولة ليبيا، جمهورية السنغال، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بالإضافة إلى مشاركة كل من شركة مبادلة للتنمية، وزارة الاقتصاد، «طيران الاتحاد»، مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.

وأكد يونس حاجي الخوري على الانعكاس الإيجابي للاتفاقيات الضريبية على الاقتصاد الوطني، ودورها المحوري في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لاستثمارات الصناديق السيادية في الدول المستهدفة.