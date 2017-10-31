%21 عائدات سندات «موانئ دبي العالمية»

دبي (الاتحاد)

سجلت موانئ دبي العالمية، أفضل وأقوى أداء في أسواق السندات الخليجية المقومة بالدولار (بقيمة مليار دولار فما فوق) بعائدات قياسية بلغت 21% لهذا العام مستفيدة من التحسن المستمر في الإيرادات المالية وارتفاع التصنيف الائتماني للشركة، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» مؤخراً تصنيفها لمجموعة موانئ دبي العالمية إلى الفئة +BBB وأكدت الوكالة أن رفع التصنيف يعكس قوة واستقرار العائدات النقدية للشركة، مشيرة إلى أن المرونة في خطة توسع موانئ دبي العالمية سوف تساعدها في الحفاظ على التصنيف العالمي لها.

وارتفعت مبيعات السندات من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مستوى قياسي بلغ 78.9 مليار دولار هذا العام، وارتفع مؤشر أسعار سندات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1%، وفقا لمؤشرات جي بي مورغان.

وقالت بلومبرج: «يتضح جلياً تميز شركة موانئ دبي العالمية في منطقة شهدت فيها العديد من الحكومات والشركات خفض تصنيفاتها الائتمانية على مدى العامين الماضيين، وهي تحاول التكيف مع الواقع الجديد لسعر النفط (بحوالي 60 دولاراً للبرميل)، مشيرة إلى أن موانئ دبي العالمية، التي تشغل حوالي 78 محطة برية وبحرية عاملة من الصين إلى الإكوادور، أقل اعتماداً على أسعار النفط الخام من بعض الشركات الإقليمية الأخرى، وهو ما عزز من استفادة الشركة من ارتفاع وتيرة النمو العالمي لهذا العام».

وقال عثمان أحمد، العضو المنتدب للاستثمارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، إن سندات موانئ دبي العالمية تعد واحدة من سندات الشركات طويلة الأجل القليلة في المنطقة التي تتمتع بسجل ائتماني قوي قائم بذاته، حيث تتيح هذه السندات للمستثمرين الدوليين الفرصة للاستفادة من أنشطة ميناء جبل التي تدر أرباحاً جيدة وقاعدة أصول متنوعة من خلال ائتمان عالي الجودة.

وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن موانئ دبي العالمية تستفيد من سمعة الإمارات العالمية وقوتها الناعمة في دعم إصدار السندات، مشيراً إلى أن سندات موانئ دبي العالمية المقومة بالدولار والتي حققت عوائد تصل إلى 21%.