«غرفة الشارقة» تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع طنجة المغربية

الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مدينة طنجة المغربية، وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً مع وفد يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية من غرفة التجارة والصناعة والخدمات برئاسة محمد البشير مهدي، المكلف بشؤون رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، على هامش ملتقى التحكيم الصناعي الذي استضافته إمارة الشارقة مؤخراً.

حضر الاجتماع عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد الشحي، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وخالد بطي الهاجري، مدير عام غرفة الشارقة، وإبراهيم الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وحميد المعلى خبير موارد بشرية.

وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكيفية التعاون والتنسيق في مجالات اقتصادية متنوعة يمتلك فيها الجانبات إمكانات كبيرة، وقدرات تنافسية عالية.