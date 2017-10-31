أحمد بن راشد: إنجازات خيول جودلفين تدعو إلى الفخر

محمد حسن (دبي)

أشاد سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بمستوى السباقات المحلية والتطور الكبير الذي وصلت إليه وارتفاع المنافسة في مختلف مضامير الدولة والذي من شأنه أن يدفع الرياضة إلى المزيد من التطور، وأكد سموه أن السباقات المحلية أصبحت مهمة جداً في خريطة السباقات العالمية، جاء ذلك في كلمة سموه، التي وزعت خلال المؤتمر الصحفي للجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي أمس الأول للإعلان عن تفاصيل السباق الافتتاحي «سباق البرشاء» لموسم سباقات الخيل الجديد (2017/‏2018).

وأكد سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم دعمه المستمر وحرصه الدائم على متابعة سباقات الخيل في الإمارات، وتحديداً في مضمار جبل علي، لما تحمله السباقات من قيمة كبيرة، ووجه سموه بتوفير كل سبل الراحة للجماهير المحبة لسباقات الخيل المحلية، وتمنى التوفيق لجميع الملاك والإسطبلات المشاركة في الموسم.

وأثنى سموه على الإنجازات الكبيرة والمميزة التي حققتها خيول جودلفين هذا الموسم بإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مختلف المضامير العالمية.

وأبدى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رضاه عن مشاركات خيوله الأوروبية والتي شهدت تتويج المهرة «نزوة» بطلة لسباق بريتي بولي ستيكس من الفئة الأولى، وكذلك بروز «ريد مست» كمهر واعد، بالإضافة إلى «نوفومان» و«توافيج».