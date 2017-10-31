العتيبة: الملاكمة جاهزة بالتصور الواقعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، أن الملاكمة جاهزة من الآن بتصور مميز لأولمبياد 2020 في طوكيو، وأن هذا التصور واضح الملامح وتتوفر فيه الواقعية، وقد تم اعتماده من قبل مجلس إدارة الاتحاد بمجرد التشكيل الجديد، وبناء على هذا التصور غيرنا استراتيجية العمل بالكامل، حيث أصبحنا نعتمد على الكيف أكثر من الاعتماد على الكم.

وقال رئيس الاتحاد: نستعد لطوكيو بمشروع «البطل الأولمبي الداخلي» الذي اعتمدناه في الاتحاد لتأهيل لاعبين واعدين بأعلى معايير الجودة العالمية وفقاً لأفضل برامج، حيث اخترنا 7 عناصر واتفقنا مع مدربين عالميين من كوبا لوضع برامج تأهيل طويلة الأجل، تشمل معسكرات خارجية، ومشاركات دولية، وفرص كبيرة للاحتكاك بأفضل اللاعبين في أوزبكستان وكوبا، وثقتنا كبيرة في أن نصل إلى أهدافنا من خلال هذا التوجه الجديد.

أضاف: درسنا الموضوع من كافة الأوجه، وحصلنا على موافقة أولياء الأمور، واخترنا اللاعبين بعناية فائقة، وثقتنا فيهم بلا حدود لتحقيق المستهدف، وسنوفر لهم كل شيء من خلال عقود احترافية، ولن نهمل المواهب الجديدة الأخرى، وسنتيح لها فرص المشاركة وتطوير المستوى في المسابقات المحلية، وفي المقابل نحن نعرف كل محطات التأهيل الآسيوية لأولمبياد طوكيو، وسوف نخوضها جميعاً.