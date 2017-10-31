«جمارك دبي» تنجز 34 ألف معاملة إلكترونية خلال «يوم بلا مراكز خدمة»

دبي (الاتحاد)

أنجزت جمارك دبي 33600 معاملة إلكترونية في مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة»، التي أجرتها يوم الخميس 26 أكتوبر، بزيادة قدرها 2% عن اليوم الذي قبله. وحققت جمارك دبي خلال السنوات العشر الأخيرة تطوراً كبيراً في مستوى رضا المتعاملين، حيث انتقلت من الدائرة الحكومية الأقل في مستوى رضا المتعاملين عام 2006 إلى المركز الأول في مؤشر سعادة المتعاملين خلال عام 2016 بنسبة 96%، وما زالت محافظة على المركز الأول للعام الحالي 2017 بنسبة قدرها 96.4%.

وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «إن الدائرة حرصت على المشاركة في المبادرة لتشجيع المتعاملين على التحول إلى القنوات الذكية للحصول على الخدمات وإجراء المعاملات الحكومية، لتكون دبي المدينة الأذكى في العالم»، مشيراً إلى أن شبابيك الخدمة في المراكز توقفت عن استقبال المتعاملين، ممن لديهم معاملات يمكن تنفيذها عبر القنوات الذكية البديلة، واقتصر دور الموظفين على إرشاد وتوعية رواد مراكز الخدمة حول كيفية الحصول عليها ذاتياً عبر هواتفهم الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني، إضافة إلى استقبال المعاملات التي لا يمكن إجراؤها إلا بالحضور الشخصي إلى مركز الخدمة.