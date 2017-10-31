«دو» تتعاون مع شركة ناشئة لتعزيز التوسع الإقليمي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة دو عن تعاونها مع 360VUZ، الشركة الناشئة الرائدة في مجال تقنيات الواقع الافتراضي وبث الفيديو بتقنية 360 درجة في منطقة الشرق الأوسط والمدعومة من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون.

وستتمكن «دو» عبر هذا التعاون من توفير تجارب مذهلة للمستخدمين من خلال أحدث التقنيات التي طورتها 360VUZ.

وقد فازت 360VUZ مؤخراً بجائزة أفضل شركة إعلامية ناشئة خلال العام في الشرق الأوسط، ما يعزز موقع الشركة ونهجها لتكون رائدة في سوق تقنيات الواقع الافتراضي وبث الفيديو بتقنية 360 درجة على مستوى المنطقة.

وستسهم هذه الشراكة في تعزيز التوسع الإقليمي وقاعدة مستخدمي تطبيق 360VUZ، الذي يعتبر حالياً تطبيق الهاتف المتحرك رقم واحد في تقنيات الواقع الافتراضي والفيديوهات المميزة بتقنية 360 درجة على مستوى المنطقة مع معدل نمو شهري مستدام.