«دو» تطلق العلامة التجارية «فيرجن موبايل»

دبي (الاتحاد)

بعد إطلاقها علامة «دو» التجارية خلال عام 2006، كشفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن علامتها التجارية الثانية «فيرجن موبايل»، فيما يعتبر خطوة استراتيجية مهمة في إطار تعزيز خدماتها وعروضها في مجال خدمات الاتصال، بحسب بيان أمس.

وكونها تمتلك حقوق استخدام العلامة التجارية «فيرجن موبايل» في دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم «دو» بإدارة خدمات «فيرجن موبايل» وتشغيلها بشكل كامل في الدولة، وفقاً لبنود وأحكام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نحن نؤمن بأن التغيير والتحديث المستمر في نموذج الأعمال فيما يتعلق بمجال خدمات الاتصال والرقمنة، يمكنه بالفعل أن يسهم في تعزيز مستوى الابتكار والإبداع في دولة الإمارات.

وكما نلحظ اليوم فقد شهد قطاع الاتصال العالمي تطوراً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد مفهوم خدمات الاتصال في وقتنا الحالي يقتصر على تأمين وسائل التواصل مع الآخرين وإنما تعدى ذلك ليصبح بمثابة قوة محركة قادرة على إحداث تحول جذري في جميع مجالات الحياة ما يسهم بدوره في تعزيز إطار اجتماعي واقتصادي سلس يرتكز في أساسه على الخدمات الذكية وحلول الاتصالات المتنقلة. يتمحور هدفنا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في العمل على تعزيز ريادة دولة الإمارات ومركزها الإقليمي والعالمي في مجال خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات عبر إطلاق علامات تجارية مبتكرة من شأنها إدارة أجندة الاتصال بشكل عام وتوجيه دفة الاستشراف المستقبلي نحو آفاق جديدة.

من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لـ«دو» على هامش المؤتمر الصحفي « إن الشركة استغنت عن عشرات الوظائف خلال الأشهر الماضية، وذلك ضمن عملية إعادة الهيكلة التي بدأت منذ 9 أشهر».

وقال كريم بنكيران، المدير العام لفريق عمل فيرجن موبايل: «نحن سعداء للغاية بالإعلان عن العلامة التجارية الثانية الخاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حيث نطمح إلى تأسيس علامة جديدة توفر تجربة متميزة تجسد المعنى الحقيقي لعصر الرقمنة الإلكترونية».

وأضاف سلطان: «حرصنا دوماً على تزويد العملاء برؤية مبتكرة تمكنهم من استحضار وعيش المستقبل بأبعاده وتقنياته كافة. ونهدف من خلال ذلك إلى ضمان مستوى عالٍ من التكاملية والجودة في المنتجات لتعزيز ثقة وسعادة العملاء بالخدمات التي نقدمها. عملنا بجد في السنوات الماضية وتحدينا أنفسنا لنتمكن من تقديم أشكال الدعم كافة إلى عملائنا أفراداً ومؤسسات، إضافة إلى دعمنا لمبادرات الحكومة في مختلف المجالات عبر علامتنا التجارية «دو». ونتطلع من خلال علامتنا الجديدة إلى مواصلة التزامنا بتقديم إضافات ذات قيمة غير مسبوقة إلى العملاء وتعزيز مستويات الابتكار وخدمات الاتصال في دولة الإمارات». ترتكز رؤية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة حول المستقبل على اعتبار خدمات الاتصال بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز عليه عملية التحول الرقمي والتكنولوجي في المجتمع.