1.3 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي في 9 أشهر

دبي(الاتحاد)

‬كشفت ‬دائرة ‬الأراضي ‬والأملاك ‬في ‬دبي ‬أن ‬قيمة ‬عمولات ‬الوسطاء ‬العقاريين ‬ بلغت ‬1.3 ‬مليار ‬درهم ‬من ‬مطلع ‬العام ‬الجاري ‬وحتى ‬نهاية ‬سبتمبر ‬2017، ‬وبلغ ‬إجمالي ‬عدد ‬الوسطاء ‬النشطين ‬في ‬الإمارة ‬​6.200 ‬وسيط.

وحقق الوسطاء العقاريون هذه المكاسب بعد إتمام مختلف فئات المبايعات الاستثمارية للأراضي والمباني والوحدات على مجموع قيم المبايعات البالغ حجمها 65.626 مليار درهم.

وفي التفاصيل، يتبين أن الوسطاء حصلوا على 607 ملايين درهم من مبيعات الأراضي التي بلغ حجمها 30.368 مليار درهم، بينما كانت حصتهم 110 ملايين درهم من مبيعات المباني (5.515 مليار درهم)، ووصلت عمولتهم إلى 595 مليون درهم من مبيعات الوحدات التي بلغت 29.744 مليار درهم.

يشار إلى أن أراضي دبي أطلقت تطبيقًا خاصًا يحمل اسم «وسطاء دبي»، ويعتبر الأول من نوعه في العالم، خاصة وأنه يوفر معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين، وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.

ويتيح التطبيق للمستثمرين التأكد من حالة الوسيط العقاري، وما إذا كان مسجلاً لدى الدائرة.