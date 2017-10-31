1.3 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي في 9 أشهر

دبي(الاتحاد)
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة عمولات الوسطاء العقاريين بلغت 1.3 مليار درهم من مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر 2017، وبلغ إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة 6.200 وسيط.
وحقق الوسطاء العقاريون هذه المكاسب بعد إتمام مختلف فئات المبايعات الاستثمارية للأراضي والمباني والوحدات على مجموع قيم المبايعات البالغ حجمها 65.626 مليار درهم.
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يشار إلى أن أراضي دبي أطلقت تطبيقًا خاصًا يحمل اسم «وسطاء دبي»، ويعتبر الأول من نوعه في العالم، خاصة وأنه يوفر معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين، وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.
ويتيح التطبيق للمستثمرين التأكد من حالة الوسيط العقاري، وما إذا كان مسجلاً لدى الدائرة.