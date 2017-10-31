«الاقتصاد»: آفاق واسعة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والهند

مصطفى عبد العظيم(دبي)

شهدت قمة الشراكة الإماراتية الهندية، التي انطلقت أعمالها في دبي أمس، إطلاق مجموعة رجال أعمال إماراتيين وهنود، صندوقا استثماريا خاصا، برأس مال مليار دولار (3.67 مليار درهم)، لتمويل المشروعات الكبرى في الهند. ووفقا لبيانات تم الكشف عنها خلال القمة، التي حضرها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وأكثر من 800 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، فقد بلغ إجمالي حجم استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار في الهند نحو 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، و1.7 مليار درهم لمجموعة «لولو في اندرا براديش»، إضافة إلى استثمارات الصندوق الخاص الذي تم الإعلان عنه.

وقال معالي وزير الاقتصاد إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والهند شهدت خلال الأشهر الأخير قوة دفع كبيرة بعد الزيارة الناجحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات خلال السنوات المقبلة.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، أن الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند مطلع العام الجاري على رئيس وفد رفيع المستوى عكست الرغبة القوية لحكومة دولة الإمارات في الارتقاء بمستوى الشراكة مع الهند، حيث تم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات استراتيجية، غطت العديد من المجالات الرئيسة، لفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين البلدين.

وقال المنصوري إن قمة الشراكة الإماراتية الهندية أظهرت من خلال المناقشات الجارية وجود أوجه تشابه عديدة في الأجندة الاقتصادية والتجارية للبلدين، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أهمية العمل على ترجمة الإمكانيات الاستثمارية لدى البلدين إلى مشاريع ومنافع مشتركة مستفيدة من قوة الدفع التي منحتها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهند.