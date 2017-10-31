«أبيض الصالات» يعسكر في بانكوك قبل تصفيات آسيا

دبي (الاتحاد)

يكثف منتخب كرة قدم الصالات تحضيراته الفنية والبدنية، لخوض تصفيات كأس آسيا، في تايلاند من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، على أن يغادر إلى بانكوك يوم 4 نوفمبر لدخول معسكر مغلق لمدة أسبوع، وتسبقه مباراتان وديتان مع أوزبكستان، وانتظم «الأبيض» في تدريبات يومية بصالة اتحاد الكرة بالخوانيج، بعد المشاركة في ألعاب الصالات الآسيوية بعشق أباد، ويواجه منتخبنا كلاً من العراق والسعودية والبحرين في التصفيات.

وكشف عبدالرؤوف عمر، مساعد المدرب البرازيلي ماركوس سيراتو، عن اكتمال جاهزية المنتخب من كل النواحي، وقال: دخلنا المرحلة الأخيرة والحاسمة من الإعداد، وكل اللاعبين يركزون على تقديم الأفضل في التصفيات، وجميعهم عازمون ويشعرون بالمسؤولية، ويعرفون هدفنا من المشاركة في التصفيات جيداً، والكل يرفع شعار لن نرضى بغير التأهل.

وقال بدر إبراهيم كابتن المنتخب: نعلن اكتمال جاهزيتنا البدنية والفنية والمعنوية للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وهدفنا الأول والأخير هو التأهل، ونعد الشارع الرياضي بأننا لن نتنازل عن بطاقة التأهل، وثقتنا في أنفسنا كبيرة، ولا بد من الإشادة بانضباط اللاعبين وجهود الجهازين الفني والإداري مع الفريق، ومشاركتنا الأخيرة في ألعاب عشق أباد تعتبر محطة مهمة في الإعداد.

من ناحية أخرى، تستكمل الجولة الخامسة لكأس الاتحاد لكرة الصالات، في الساعة السابعة من مساء اليوم، بمواجهة الحمرية مع خورفكان ضمن فرق المجموعة الأولى، والبطائح مع اتحاد كلباء ضمن المجموعة الثانية.

يحتل الحمرية المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن مليحة، وخورفكان الرابع برصيد 3 نقاط، وما زالت حظوظ الفريقين قائمة بالتأهل إلى نصف النهائي، وحسم الظفرة المركز الأول بالعلامة الكاملة. أما البطائح وكلباء، فيطمح كل منهما إلى التمسك بالأمل في البقاء، ضمن دائرة المنافسة، لبلوغ الدور نصف النهائي، وانتزاع البطاقة المؤهلة الثانية عن المجموعة الثانية، بعد أن حسم دبا الحصن البطاقة الأولى، ويحتل البطائح المركز الثالث برصيد 3 نقاط، خلف شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل اتحاد كلباء المركز الرابع برصيد نقطتين.