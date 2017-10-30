«الاقتصاد» تسحب 334.9 ألف سلعة خلال 10 أشهر

بسام عبد السميع (أبوظبي)

سحبت وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 334899 سلعة من أسواق الدولة وشكل قطاع السيارات نسبة 54% من إجمالي المسحوبات بعدد 181575 مركبة وجاءت الإلكترونيات في المركز الثاني بنسبة 32%، بعدد 107244 منتجا، حسب تقرير صادر أمس.

وجرت عمليات الاسترداد التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وكلاء ومنتجي السلع والجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة، وتضمنت عمليات الاسترداد الهواتف، والسيارات والدراجات النارية والبحرية ومصابيح الإضاءة وحفاضات الأطفال.

وأظهر التقرير أن الحفاضات شكلت نسبة 0.059% بعدد 19858 حفاضة، والمعادن وموصلات الغاز بنسبة 0.057% وبعدد 19175 منتجا، فيما جاءت أعواد الكبريت في المركز الأخير بنسبة 0.006% بعدد 2065 عبوة.

وجاءت عملية الاسترداد الخاصة بـ«هاتف iphone6s» في الثاني من يناير الماضي، كأكبر عملية استرداد شهدتها الأشهر العشرة الماضية من 2017 بعدد 88700 قطعة، وتلتها عملية استرداد سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2010-2013 بعدد 23144 سيارة، وتبعتها عملية استرداد حفاضات جرت في التاسع من يوليو الماضي، حيث تم سحب 19858 منتجا حفاضات أطفال لشركة HUGGIES.