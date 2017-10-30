وزراء الإعلام بالدول الأربع: ضرورة التصدي لخطاب الكراهية الذي ترعاه قطر

المنامة (وام)

أكد أصحاب المعالي وزراء الإعلام بالدول الداعية لمكافحة الإرهاب أمس الأحد ضرورة التصدي للدور القطري في التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية من خلال دعم مفهوم الإسلام السياسي المتبني للإرهاب كوسيلة لتحقيق الأهداف والذي بدأ منذ سنوات ولا يزال مستمراً في سياسة تخريبية واضحة وبشكل ممنهج.

ورحب الوزراء خلال الاجتماع، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، بالاستراتيجية الأميركية تجاه إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، مؤكدين أهمية مكافحة الإرهاب وكل من يدعمه.

على صعيد متصل، أكد أصحاب المعالي الوزراء أهمية التصدي لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر وأذرعها الإعلامية وتبنيها سياسة عزل الشعب القطري الشقيق عن محيطه الخليجي والعربي.

ودعا وزراء الإعلام إلى ضرورة تعزيز قيم التسامح والتنويع الثقافي وتعزيز التفاعل الإيجابي بين المجتمعات وإظهار الوجه الحضاري لمنطقتنا وقيمنا السمحة. وتناول الوزراء في اجتماعهم مجموعة من الاقتراحات حول تعزيز العمل الإعلامي المشترك بما يخدم الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب في العالم والعمل على محاربة خطاب الكراهية.