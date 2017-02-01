«الدار» تستضيف قمة المستثمرين في قطاع الفنادق 6 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف شركة الدار العقارية، قمة المستثمرين في قطاع الفنادق بدول الخليج والمحيط الهندي (GIOHIS) للعام الثاني على التوالي، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، في فندق ياس فايسروي أبوظبي.

وتم إطلاق القمة، في عام 2016 وتناقش الاستثمارات الفندقية لأصحاب الفنادق والمستثمرين في قطاع العقارات الفندقية، بتنظيم من هوفتيل، الاتحاد العالمي الذي يجمع المستثمرين في قطاع الضيافة والعقارات الفندقية، بحسب بيان أمس.

وانطلاقاً من ريادتها في تطوير الفنادق والارتقاء بمكانة قطاع السياحة، لعبت الدار العقارية دوراً محورياً في إنجاح الدورة الافتتاحية من قمة المستثمرين في قطاع الفنادق بدول الخليج والمحيط الهندي العام الماضي، والتي جمعت مئات من كبار المديرين لمناقشة التحديات والفرص في قطاع الاستثمار الفندقي.

وتضم محفظة الدار العقارية من الفنادق تسعة فنادق، تقع سبعة منها في جزيرة ياس، الأمر الذي يعزز من نجاحها في تقديم تجربة ترفيه وضيافة عالمية المستوى.

وقال جاهد رحمان، مدير الضيافة والترفيه في شركة الدار العقارية: «يتجلى الهدف الرئيس وراء تنظيم هذه القمة في توفير منصة مثالية تجمع نخبة من كبار المطورين والمستثمرين وصناع القرار في قطاع الفنادق من مختلف أنحاء منطقة الخليج والمحيط الهندي لتبادل الآراء والتوصل إلى أفكار جديدة ومشاركة التجارب والخبرات.

إن الدار العقارية تلعب دوراً مهماً في رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة والفنادق في أبوظبي، وتعكس رعايتنا لهذه القمة التزامنا المستمر في تعزيز مقومات هذا القطاع وتطويره

».

ويشارك في قمة المستثمرين في قطاع الفنادق في دول التعاون الخليجي والمحيط الهندي نحو 70 متحدثاً من مختلف الدول، بما في ذلك 36 من كبار الرؤساء التنفيذيين في قطاع الضيافة وتناقش القمة مجموعة واسعة من وجهات النظر العالمية بمشاركة متحدثين من مختلف أنحاء المنطقة بما في ذلك ممثلون من أستراليا، وسريلانكا، وتايلاند، وسنغافورة، وموريشيوس، والمالديف، والبحرين، وقطر والمملكة العربية السعودية.