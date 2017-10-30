محمد بن زايد: الإمارات وشعبها يفخرون بأبنائهم الأبطال

الفجيرة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سعيد مطر علي الكعبي الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن عملية «إعادة الأمل» في اليمن التي تقوم بها قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال حديثه مع والد الشهيد وإخوانه، فخر الإمارات وشعبها واعتزازها بأبنائها الأبطال الذين يقدمون أغلى ما يملكون لأجل الوطن والحق والواجب، ويسطرون بتضحياتهم معاني وقيماً عظيمة في الشجاعة والبطولة والانتماء توارثوها عن آبائهم وأجدادهم الذين مضوا وتركوا سيراً حميدة في التفاني والبذل والعطاء وأضاؤوا الطريق لأجيال هذا الوطن لتسير على خطاهم بكل وفاء وولاء وإخلاص لرفع راية الوطن عالية خفاقة.

وأعرب سموه عن اعتزاز شعب الإمارات بمواقف العز والشموخ والفخر التي تحلت بها أسر الشهداء بما يجسدونه من مواقف جليلة ومشرفة في الثبات والصلابة، فخورين بتضحيات أبنائهم الشهداء وما بذلوه من عطاء في سبيل رفعة الوطن وعزته.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس، مجلس العزاء في منطقة القرية بإمارة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وذوي الشهيد سعيد مطر الكعبي، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المساندة في مجموعة «مبادلة».