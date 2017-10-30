ناجية من هيروشيما تتسلم «نوبل للسلام»

أوتاوا (أ ف ب)
قالت سيتسوكو ثورلو، إنها لم تكن تتجاوز الثالثة عشرة من العمر عندما ألقيت أول قنبلة نووية في التاريخ على مدينتها هيروشيما في السادس من مايو 1945 على بعد كيلومتر ونصف الكيلو عن المكان الذي كانت تقف فيه. وبعد أكثر من 62 عاماً على هذا اليوم الرهيب، ستتوجه ثورلو في ديسمبر المقبل إلى أوسلو لتسلم جائزة نوبل للسلام، عن منظمة «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، والتي هي سفيرة لها. وقالت ثورلو (85 سنة) «أتذكر بريقاً من الضوء الأزرق. قذف جسدي في الهواء وشعرت بأنني أحلق». وعندما استفاقت، وجدت نفسها عالقة تحت الأنقاض، قبل أن يساعدها شخص لا تعرفه على الخروج. وأضافت «كنت تلميذة في الثالثة عشرة من عمري، ورأيت مدينتي وقد دمرت، صمت غريب ساد المدينة، فيما حجب الغبار الكثيف الشمس عنها».
وقالت «لم أسمع أحداً يصرخ لم أر أحداً يجري. الناجون كانوا لا يقوون لا جسدياً ولا معنوياً على فعل أي شيء. وبالكاد يسمع صوت من كانوا يطلبون الماء».
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وقالت «علينا جميعاً القيام بحصتنا من العمل، ويجب ألا يترك الأمر للناجين من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي، هؤلاء الناجون الذين بدأت ذكرياتهم تمحى». وأضافت «يجب ألا يعيش أي كائن بشري آخر عنف الأسلحة النووية. يجب ألا يحدث ذلك أبداً».