عاصفة ترابية تفتك بمخيمات النازحين

بغداد (الاتحاد، وكالات)

تعرضت مخيمات النازحين أمس، إلى دمار كبير إثر العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظات الوسطى والشمالية.

وأظهرت صور الدمار الذي حل بمخيمات نازحي الأنبار، بعد تعرضهِم للعاصفة الترابية، كما زادت العاصفة من حدة معاناة المصابين بمرض الربو.

وبحسب مصادر طبية فإن العاصفة أدت إلى إصابة المئات من الأطفال والنساء وكبار السن بحالات اختناق. واستقبلت مستشفى الفلوجة 192 مصابا بحالة اختناق.

وقال مصدر طبي إن 130 رجلا و60 امرأة وطفلين أصيبوا بحالة اختناق بعد العاصفة، مؤكدا أن المستشفى لا تزال تستقبل المصابين. كما ضربت العاصفة مدينة القائم، وتسببت بانعدام مستوى الرؤيا، وحالات اختناق بين صفوف الأهالي. وأعلنت دائرة صحة كربلاء، عن تسجيل 528 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية. وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم إن المستشفيات استقبلت 528 حالة ضيق تنفس وربو.