تونس: تفكيك مجموعة إرهابية تضمّ مثليّاً

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية تضم نحو 9 عناصر والاحتفاظ بخمسة أشخاص منهم، من بينهم شاب شاذ جنسيا يلقب بـ«غلام الخلية» كانوا كلهم قد بايعوا تنظيم «داعش» الإرهابي وزعيمه أبو بكر البغدادي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بمحافظة المنستير، مراد بن صالح، أمس، في تصريح صحفي، أن وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بمدينة طبلبة تمكنوا بالتعاون مع وحدات منطقة الحرس بطبلبة، فجر أمس الأحد، من تفكيك هذه الخلية التكفيرية الإرهابية. وأضاف ابن صالح أنه وخلال عملية نوعية قامت بها الوحدات الأمنية تم القبض على 5 أشخاص من بينهم شاب شاذ جنسيا يلقب بـ«غلام الخلية» أصله من مدينة المكنين المجاورة ويبلغ من العمر 20 عاما، كان يتردد على القطر الليبي ويشتغل عاملا يوميا موضحا أنه غلام أفراد الخلية الإرهابية. وأكد الناطق الرسمي، أنه تم حجز مناشير وحواسيب لدى المشتبه بهم والذين تعمدوا تمجيد تنظيم «داعش» الإرهابي على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بطبلبة بصدد الكشف عن بقية الخلية الإرهابية.

إلى ذلك وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة التونسية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني من الإطاحة بعنصر تكفيري في محافظة باجة وذلك على خلفية إنشائه صفحة إلكترونية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي استغلها لتنزيل مداخلات ومقاطع فيديو مناصرة للتنظيمات الإرهابية إلى جانب تهديده بقتل عسكري. وأكدت الداخلية في بيان لها أنها أحالت الموقوف، على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي اصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.