اختتام فعاليات أسبوع التراث النيوزلندي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول فعاليات أسبوع التراث النيوزيلندي التي نظمها معهد الشارقة للتراث ضمن أجندته المتعلقة ببرنامج أسابيع التراث العالمي، الذي يستضيف خلاله شهرياً إحدى الدول الشقيقة أو الصديقة لعرض وتقديم بعض ملامح وعناصر ومكونات تراثها.

وكرم الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، خلال حفل الاختتام الفرق المشاركة في الفعاليات التي استمرت خمسة أيام تعرف خلالها جمهور وعشاق التراث على التراث النيوزلندي وفرادته وخصوصيته في ظل تفاعل لافت من قبل الجمهور، الذي عبر عن تقديره للمعهد وجهوده في التعريف بالتراث العالمي.

وحضر الحفل سعادة جيمي كلارك واتسون سفير جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة وريبيكا وود نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في أبوظبي، إضافة إلى محمد خميس مدير معهد الشارقة للتراث بالإنابة وعائشة غابش رئيس اللجنة المنظمة لأسابيع التراث العالمي، وعدد من رؤساء الأقسام في المعهد وجمهور غفير من عشاق ومحبي التراث.

وأعرب الدكتور عبد العزيز المسلم عن سعادته بمشاركة نيوزلندا في برنامج أسابيع التراث العالمي من خلال الفعاليات التي شكلت فرصة للجميع كي يتعرف على التراث النيوزلندي ومميزاته وما به من خصوصية وفرادة وتقاطعات مع التراث العالمي عموماً.

وأوضح أن أسابيع التراث العالمي تؤكد على أهمية التراث وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتفاعلها معا من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال بصفته مكوناً حضارياً كبيراً وأحد عناوين الهوية والخصوصية.

وأشاد المسلم بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه للتراث والمعهد في مختلف أنشطته.