سويحان (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أمس فعاليات اليوم الثالث لـ «مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017» في ميدان سباقات الهجن بسويحان، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام ويستمر حتى 11 فبراير الجاري، بمشاركة محلية وخليجية واسعة.

وتوّج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين بالمراكز العشرة الأولى للشوط الذهبي المفتوح لفئة حقايق بكار للفترة الصباحية، وظفرت «حمية» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالناموس، وحلت ثانية «النصيبة» للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وجاءت ثالثة «سرابة» للشيخ عبدالله بن سعود عبدالله محمد جبر آل ثاني، وحصلت على المركز الرابع «الناوية» لمطر حمد عنودة العامري، وجاءت خامسة «الريم» لحمد محمد مبارك سعيد الأحبابي، وحلت في المركز السادس «الوثبة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وجاءت في المركز السابع «رزة» لسيف صياح طماش المنصوري، وحلت ثامنة «وصف» لسالم بن قطينة المنهالي، وجاءت تاسعة «الشاهينية» لحمدان محمد عايض القحطاني، وحلت في المركز العاشر «هيبة» لمحمد سالم ناصر حمد العامري.

كما توّج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط الجماعة الفضي، وظفرت «مهيبة» لمحمد بن عايض القحطاني بالناموس، وجاءت ثانية «مرعبة» لصالح سلطان صالح سلطان الهديفي، وحلت ثالثة «الرئاسة» لخميس بن محمد الشدي المنصوري، وجاءت في المركز الرابع «حرق جوف» لحمد بن خلفان بن سيف المعولي، وحلت خامسة «العنود» لعبدالله محمد سالم كردوس العامري، وجاءت سادسة «الشاهينية» لناصر حمد سهيل عويضة الخيلي، وجاءت في المركز السابع «فدوة» لسالم بن صقر المنصوري، وجاءت ثامنة «بصمة» لمبخوت عيضة بن طناف، وحلت تاسعة «دولة» لمبارك عيد بن طماش المنصوري، وفي المركز العاشر حلت «ظن» لكرامة سعيد صلاح حسن العامري.