«سوق أبوظبي» ينظم ورشة عمل حول أمن المعلومات

أبوظبي (الاتحاد)

نظم سوق أبوظبي للأوراق المالية، ورشة عمل توعوية لموظفيه عن أمن المعلومات والمخاطر المحتملة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في فندق فيرمونت باب البحر، الأربعاء والخميس الماضيين، وتم تنظيم هذه الورشة من قبل مكتب أمن المعلومات في السوق، بحسب بيان أمس.

ويأتي تنظيم السوق لهذه الورشة في إطار خطته لتعزيز الوعي والثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية المعلوماتية ضمن موظفيه ولغرض تعريفهم على أفضل الممارسات الأمنية لتجنب هذه المخاطر وتقليل آثارها سواء على المستوى الشخصي أم على مستوى العمل، وضمن التزام السوق بمساعي حكومة أبوظبي الرقمية المستمرة نحو خلق بيئة من الثقة بين الحكومة ومستخدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، ولضمان الاستخدام الآمن للمعلومات المتوافرة عبر الإنترنت. وتطرقت ورشة العمل في اليوم الأول إلى مخاطر القرصنة على الأجهزة الذكية وعلى المعلومات الخاصة بالمستخدم، خاصة أن طرق القرصنة في تطور مستمر والذي يستوجب بالتالي من مستخدمي هذه الأجهزة تحديث النظم المستخدمة بشكل دائم. ولذلك تم تقديم عرض توضيحي عن إعدادات الأمان في نظامي الأندرويد، والأي أو أس (IOS) وكيفية تجنب الثغرات الأمنية في النظامين. كما تم في الورشة استعراض أفضل الممارسات الأمنية في مجال أمن المعلومات.