«جني أرباح» يضغط على الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تراجعت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع، بضغط من عمليات بيع محدودة لـ «جني الأرباح» تعرضت لها أسهم قيادية ومضاربية منتقاة، بعدما شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، فيما شهدت أحجام وقيم التداولات انخفاضاً واضحاً بالمقارنة بسيولة الأسواق خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة تداولات أمس، نحو 338.7 مليون درهم، بعدما قاموا بالتعامل على أكثر من 223.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3053 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 64 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهما، فيما تراجعت أسعار 35 سهماً، وظلت أسعار 13 سهماً عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة بداية الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 0.11% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 47.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 83.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 588 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفع منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 14 سهما، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي، في التماسك أمام عمليات جني أرباح مكثفة استهدفت عددا من الأسهم القيادية والمنتقاة، ليتراجع المؤشر مع نهاية الجلسة بنسبة 0.31% ويغلق عند مستوى 3639 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 176.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 254.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2465 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 21 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.