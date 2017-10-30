القطاع العقاري يدشن محطته الأولى

دبي (الاتحاد)

أطلق سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحدي القطاع العقاري صباح كل يوم أحد، حيث أقيمت فعاليات اليوم الأول للمبادرة أمس بمشاركة سلطان بطي بن مجرن، وعدد من مديري الدائرة وموظفيها، وسيتم اختيار معالم مميزة في القطاع العقاري في دبي أسبوعيًا، ووقع الاختيار على عقارات جميرا للجولف لتكون نقطة انطلاق التحدي في الأسبوع الأول. وقال سلطان بطي بن مجرن: عمدنا إلى اختيار أحد المعالم الشهيرة في المدينة كل أسبوع، لتكون منطلقًا لتحدي المشي. إننا نهيب بكافة الشركات ذات الصلة بالقطاع العقاري المشاركة بشكل فاعل في هذا التحدي.