آمنة القبيسي تتطلع إلى منصة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم موسم 2016-2017 لبطولة الإمارات روتاكس ماكس للكارتينج بإقامة منافسات الجولتين الثامنة والتاسعة يومي 3 و4 فبراير بمشاركة فريق أكاديمية ضمان للسرعة الذي يتألف من آمنة وحمدة القبيسي في فئتي السينيور ماكس والجونيور ماكس على التوالي، بالإضافة إلى علي الشامسي في فئة ميني ماكس.

وشهدت البطولة التي تتألف من 13 جولة منافسات محمومة على صدارة الفئات خصوصاً في فئة سينيور ماكس، وتحتل نجمة أكاديمية ضمان وسباقات الكارتينج آمنة القبيسي «16 عاماً» المركز الثاني بفارق 18 نقطة عن الصدارة.

وقالت آمنة القبيسي التي تمتلك في رصيدها 6 منصات تتويج «الموسم لهذا العام كان بالنسبة لي ناجحاً جداً حتى الآن، وهذا النجاح الذي حققته مع الفريق لم يأت بسهولة، بل بمجهود جماعي وبإصرار كبير على التحدي. علينا الآن متابعة ما تبقى من سباقات بالعزيمة ذاتها وإكمال ما بدأناه على أمل أن أتوّج مجهودي ومجهود فريق الأكاديمية بلقب البطولة إن شاء الله. الهدف في جولتي العين المقبلتين هو المنافسة على المركز الأول وحصد أكبر عدد من النقاط».

من جهتهما، تطمح حمدة القبيسي وزميلها في الفريق علي الشامسي إلى حصد المزيد من النقاط لتعزيز مركزيهما في البطولة ضمن العشرة الأوائل.