آمنة القبيسي تتطلع إلى منصة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)
يختتم موسم 2016-2017 لبطولة الإمارات روتاكس ماكس للكارتينج بإقامة منافسات الجولتين الثامنة والتاسعة يومي 3 و4 فبراير بمشاركة فريق أكاديمية ضمان للسرعة الذي يتألف من آمنة وحمدة القبيسي في فئتي السينيور ماكس والجونيور ماكس على التوالي، بالإضافة إلى علي الشامسي في فئة ميني ماكس.
وشهدت البطولة التي تتألف من 13 جولة منافسات محمومة على صدارة الفئات خصوصاً في فئة سينيور ماكس، وتحتل نجمة أكاديمية ضمان وسباقات الكارتينج آمنة القبيسي «16 عاماً» المركز الثاني بفارق 18 نقطة عن الصدارة.
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من جهتهما، تطمح حمدة القبيسي وزميلها في الفريق علي الشامسي إلى حصد المزيد من النقاط لتعزيز مركزيهما في البطولة ضمن العشرة الأوائل.