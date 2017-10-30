  • الاثنين 10 صفر 1439هـ - 30 أكتوبر 2017م

الثورة الصناعية الرابعة جعلت أبوظبي محط أنظار العالم

«سيمنس»: الإمـارات سوقاً عالمية في تكنولوجيا التصنيع والنقل
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تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017

حسونة الطيب (أبوظبي)

كشف كلاوس هيلمريش، عضو مجلس إدارة سيمنس، أنّ الإمارات باتت من أكبر الأسواق التي تتبنى التقنيات الصناعية الحديثة والمتطورة في العديد من المجالات التي دخلت ضمن إطار التنويع الاقتصادي، ومن المتوقع أن تصبح الدولة سوقاً عالمياً في تكنولوجيا البناء والتصنيع والنقل، نتيجة تبنيها أفضل الممارسات والتقنيات في هذه القطاعات التي تجعلها رائدة إقليمياً وعالمياً على المدى القريب.

وقال في حوار مع «الاتحاد»، إن تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقتها الإمارات خلال الفترة الماضية وتفوقت فيها، جعلتها محط أنظار العالم، لا سيما المصنعين الذين أضحت أعيونهم على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والأهم من ذلك، ويعتبر هذا المجال بالتحديد من المجالات التي يمكن للمنطقة تحقيق قفزات هائلة فيه، حيث يعتمد على تكنولوجيا حديثة وجديدة للغاية.

كلاوس هيلمريش وديتمارزيرسدورفر يتحدثان لـ «الاتحاد»

وأضاف هيلمريش، أن الإمارات من الأسواق الرئيسية لشركة سيمنس في المنطقة، وأنها تقع في منطقة محورية على مستوى العالم، تقدم من خلالها العديد من الخدمات والحلول مثل، الحلول الكهربائية، والتحول الرقمي والآلي، وترى الشركة أن هذه الحلول المتطورة تتلاءم تماماً مع احتياجات هذه المنطقة. ... المزيد
     
 

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