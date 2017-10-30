بني ياس يسيطر على ألقاب رياضة النبلاء

دبي (الاتحاد)

سيطر نادي بني ياس على ألقاب أولى بطولات الموسم في المبارزة، بالتتويج بالمراكز الأولى على مستوى الرجال والسيدات، في البطولة التي جرت على صالة مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم في محيصنة بدبي. وعلى مستوى الرجال، اكتسح فريق بني ياس فئة الفلوريه وحقق المراكز الأول عن طريق كل من عبدالرحمن حفور، وخالد المرزوقي، وعبدالعزيز العلي، وحمد الجلاب. وفي سلاح الايبيه فاز عبدالله الحمادي «بني ياس» بالمركز الأول، تلاه في الوصافة ماتيو كوكس «أكاديمية ام كيه اف ايه»، وحل ثالثاً خليفة الزرعوني «بني ياس»، وبالثالث مكرراً عمران البلوشي «الشارقة»، وفي سلاح السابر فاز محمد الربعي «الشارقة» بالمركز الأول، وأنس النوباني «بني ياس» بالوصافة، وعلي المرزوقي «الشارقة» بالمركز الثالث، وخليفة العبري «بني ياس» بالثالث مكرر.

ولدى السيدات فازت شوق بخيت وأنا كريكمان من نادي بني ياس بالمركزين الأول والثاني في سلاح السايبر، وحلت ثالثة نجود صوميدة «الوحدة»، والثالث مكرراً شهد خرام «شباب الأهلي»، وفي سلاح الايبيه فازت إيرني باباي من أكاديمية ام كيه اف ايه بالمركز الأول، تلتها العنود السعدي مؤسسة المرأة للسيدات، وبالمركز الثالث اليزيه كازيل «أكاديمية ام كيه اف ايه»، وبالثالث مكرراً ضحى الصاوي شباب الأهلي، وفي مسابقة الفلوريه سيدات فازت لطيفة الحوسني مؤسسة سيدات الشارقة بالمركز الأول، وشهد خرام «شباب الأهلي» بالوصافة، وديما حفور بالمركز الثالث، وفاطمة الكعبي «بني ياس» بالمركز الثالث.

شارك في البطولة 200 لاعب ولاعبة، وقام بتتويج الفائزين د. حمد المنصوري رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، والمهندس سيف الجابري رئيس لجنة الحكام، إضافة إلى عوض المنصوري وحمدة القبيسي من مجلس إدارة بني ياس، وخالد المنهالي المشرف العام على المبارزة في نادي بني ياس، وتقام البطولة المقبلة يومي 17، 18 نوفمبر المقبل في أبوظبي، بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك، تحت 15 و20 سنة للأسلحة الثلاثة للجنسين، وتشمل 12 مسابقة على مدار اليومين في أسلحة الفلوريه والايبيه والسابر.