منتخب الناشئين يشارك في «عربية القوى»

وليد فاروق (دبي)

يشارك منتخبنا لألعاب القوى في البطولة العربية السادسة للناشئين والناشئات المزمع انطلاقها في تونس اعتبارا من الخميس المقبل بـ5 لاعبين ولاعبة واحدة يتنافسون في 7 مسابقات وتجمع البطولة 350 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة، هي الإمارات والكويت ولبنان والسعودية وليبيا والجزائر والمغرب والسودان وعمان وقطر والأردن والعراق إضافة إلى تونس البلد المنظم.

ويرأس بعثة منتخبنا إلى تونس راشد الكتبي، عضو مجلس الإدارة وتضم يوسف سرواش إداريا، والمدربين محمد زروقي والمهدي عبد العزيز المكي، علاوة على 6 لاعبين هم زايد الشامسي الذي يشارك في سباق 110 أمتار حواجز، وعبدالله حمد في سباقي 200 و400 متر عدو، وعبدالله يوسف الجناحي في الوثب الطويل، ومحمد عدنان سليمان في الوثب العالي ومحمد نائل الشرفا في العشاري، إضافة إلى مهرة عبد الرحيم سالم في مسافة 3 الآف متر جري.

وكان الاتحاد العربي لألعاب القوى قد قرر اتباع سياسة جديدة في تنظيم بطولاته، وهي الاعتماد على بطولات سريعة، لا تستغرق أكثر من 3 أو 4 أيام، لتقليص المصاريف، بالنسبة للبلدان المستضيفة، مع فتح المجال لإقامة أكبر عدد ممكن من الدورات، في مختلف البلدان العربية.