انطلاق «أسبوع أبوظبي» في الهند

أبوظبي (الاتحاد)

تقود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وفداً من الشركاء وأبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة لزيارة مدينتي مومباي ودلهي الهنديتين بمناسبة إطلاق فعالية أسبوع أبوظبي في الهند، بهدف استقطاب المزيد من الزوار الهنود لاستكشاف المعالم السياحية والترفيهية المتميزة والمتنوعة في الإمارة.

وأقيم أسبوع أبوظبي في الهند في مومباي خلال الفترة 26 - 29 أكتوبر، فيما ستنطلق فعاليات هذا الأسبوع في دلهي من 2 إلى 5 نوفمبر.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، بلغ عدد الهنود المقيمين في 166 فندقاً وشقة فندقية بأبوظبي 256418 شخصاً، ما يجعل الهند ثاني أكبر سوق دولية مصدرة للسياح إلى الإمارة بعد الصين مباشرة.

وقال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سجل عدد الزوار الهنود الوافدين إلى أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، الأمر الذي يعتبر تقدماً مذهلاً. ومن خلال قيادة هذه الفعالية الجديدة مع عدد من شركائنا الرئيسيين وأبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة، نتطلع إلى تعزيز نمو هذه السوق الرئيسة عبر تسليط الضوء على باقة الإمارة الواسعة من المنتجات والمعالم والمنشآت السياحية والثقافية والترفيهية والعروض الترويجية التي تتناسب مع الزائر الصيني المنتشرة في أرجاء أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة».