انطلاق «أسبوع أبوظبي» في الهند

أبوظبي (الاتحاد)
تقود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وفداً من الشركاء وأبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة لزيارة مدينتي مومباي ودلهي الهنديتين بمناسبة إطلاق فعالية أسبوع أبوظبي في الهند، بهدف استقطاب المزيد من الزوار الهنود لاستكشاف المعالم السياحية والترفيهية المتميزة والمتنوعة في الإمارة.
وأقيم أسبوع أبوظبي في الهند في مومباي خلال الفترة 26 - 29 أكتوبر، فيما ستنطلق فعاليات هذا الأسبوع في دلهي من 2 إلى 5 نوفمبر.
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وقال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سجل عدد الزوار الهنود الوافدين إلى أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، الأمر الذي يعتبر تقدماً مذهلاً. ومن خلال قيادة هذه الفعالية الجديدة مع عدد من شركائنا الرئيسيين وأبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة، نتطلع إلى تعزيز نمو هذه السوق الرئيسة عبر تسليط الضوء على باقة الإمارة الواسعة من المنتجات والمعالم والمنشآت السياحية والثقافية والترفيهية والعروض الترويجية التي تتناسب مع الزائر الصيني المنتشرة في أرجاء أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة».
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