الوصل يفوز بكأس الإمارات لسباحة الرجال

دبي (الاتحاد)

فاز الوصل بكأس الإمارات للسباحة بالمجرى القصير 25 متراً للرجال، والتي جرت في مجمع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي بدبي بمشاركة قياسية بلغت 350 سباحاً وسباحة يمثلون 25 نادياً وهيئة وأكاديمية رياضية من المراحل السنية كافة.

وحصد الوصل لقب الرجال بـ62 ميدالية منها 29 ذهبية و18 فضية و15 برونزية، في حين حصلت أكاديمية إندو سبورت على كأس الترتيب العام للبطولة للسيدات بـ16 ميدالية منها 11 ذهبية و4 فضيات وبرونزية واحدة.

وتوزعت ميداليات الرجال والناشئين بين 16 نادياً وهيئة رياضية احتل صدارتها الوصل وجاء وصيفاً النصر، بينما توزعت ميداليات السيدات والناشئات بين 12 نادياً وهيئة رياضية احتلت صدارتها أكاديمية إيندو سبورت وجاء وصيفاً لها أكاديمية ووتر نيشن سبورت.

شارك في البطولة 12 هيئة وأكاديمية من المنافسات الخاصة بالناشئات والسيدات، وهو مؤشر طيب على زيادة عدد المشاركات في أنشطة رياضة المرأة بالاتحاد.

وعلى صعيد النتائج بالمراحل السنية حصدت أكاديمية دبي دولفين على كأس 11 سنة ناشئين بـ3 ذهبيات، وفازت أكاديمية كليوباترا بكأس 11 سنة ناشئات، في حين فاز الوصل بكأس مرحلتي 12 و13 سنة ناشئين، بينما فازت أكاديمية إندو سبورت بكأس نفس المرحلة لفئة الناشئات.

وفاز العين بكأس مرحلتي 14 و15 سنة ناشئين، بينما اقتنصت أكاديمية دبي دولفين كأس نفس المرحلة لفئة الناشئات، وفاز الوصل الرياضي الفوز بكأس مرحلة 16 و17 سنة ناشئين، وكذلك كأس 18 سنة فما فوق عمومي رجال، بينما فازت أكاديمية واتر نيشن سبورت بكأس العمومي آنسات.

وقام عادل المرزوقي رئيس الاتحاد بتتويج الوصل بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2016 وتسلم الدرع جمعة خميس مشحوم مشرف عام الألعاب الفردية بالنادي.