اللقب الثاني في فئة «البوانيش» «شراع لزاز» يرفرف على عرش غنتوت



تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 مصطفى الديب (أبوظبي) ‫توج «لزاز» لخليفة مهير المزروعي بطلاً لسباق غنتوت للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة أمس الأول، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية. وسبق لـ «لزاز» أن توج بلقب سباق المرحباني للفئة نفسها قبل أسابيع قليلة، وبذلك يكون البانوش الوحيد الذي توج بلقبين في هذه الفئة هذا الموسم.‬ وجاءت أجواء السباق حماسية للغاية منذ البداية وحتى النهاية، حيث حاول البحارة المشاركون حصد لقب السباق الثالث لفئة البوانيش، واحتدمت المنافسة بين البطل «لزاز» و «خزام» لأحمد سعيد سالم الرميثي الذي حل ثانياً في الترتيب العام وحصل على 29 ألف درهم، فيما احتل المركز الثالث «زلزال» لعمر عبد الله المرزوقي، وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الرابع فكان من نصيب «الهادي» لخليفة أحمد عبلان المزروعي، وحصل على 26 ألف درهم، فيما جاء خامساً «مخضرم» لسلطان سعيد حارب، وحصل على 24 ألف درهم، وسادسا جاء «الفوز» لحمد هاشم سعيد الرميثي، وحصل على 22 ألف درهم جائزة مالية، فيما كان المركز السابع من نصيب «نشايب» لأحمد سعيد سالم الرميثي، وحصل على 20 ألف درهم، وفي المركز الثامن حل «دهيس» لراشد خادم المهيري، وحصل على 18 ألف درهم، وتاسعاً حل «الزعيم» لعبيد جمعة الأحباب الرميثي، وحصل على 16 ألف درهم، أما المركز العاشر فاحتله «ضاوي» لصالح محمد أحمد الحمادي، وحصل على 14 ألف درهم.‬ شارك في السباق الذي أقيم لمسافة عشرة كيلو مترات 50 بانوشاً شراعياً بمجموع مئتي بحار من مختلف أنحاء الدولة، وخضعت جميع البوانيش المشاركة لفحص فني شامل عقب انتهاء السباق للتأكد من التزام الجميع بالمواصفات الفنية والمقاييس.‬ توج الفائزين بالمراكز الأولى ماجد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية، وتحدث المهيري للمشاركين في كلمة بعد انتهاء المنافسات، عبر فيها عن سعادته البالغة بتواجد هذا العدد في السباق، ووجه الشكر إلى المشاركين على التواجد بهذا الحجم وهذه القوة.‬ وقال: بكل تأكيد البوانيش من فئات التراث الأصيل ولها مميزات ومواصفات خاصة للغاية، ولذلك فإن وصول عدد المشاركين إلى مئتي بحار يعني عشق هذه الفئة وعشق التراث بشكل عام.‬ وأشاد بالتزام البحارة بالمواصفات واللوائح والقوانين المنظمة للسباق، مشيداً بالروح التنافسية الشريفة التي جمعة البحارة في هذا السباق المميز.‬ ووجه التحية إلى لزاز ومالكه خليفة مهير المزروعي على التتويج باللقب مؤكداً أنه استحق الفوز عن جدارة بعد الأداء الرائع منذ بداية المنافسات وحتى النهاية، وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع فيما هو قادم، مؤكداً أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يقدم كل الدعم للتراث البحري وعشاقه، ويسعى دائماً لتوفير كل متطلبات الراحة والنجاح لمختلف الأحداث التي تقام تحت مظلته. ‬​