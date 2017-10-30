لوف: البرازيل أكبر المنافسين في مونديال روسيا

برلين (د ب أ)

أعرب يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، عن اعتقاده بأن البرازيل هي أكبر المنافسين في بطولة كأس العالم التي تقام في روسيا 2018، وفي لقاء مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال لوف مساء السبت عن المنتخب البرازيلي: «إنهم تعافوا بشكل جيد من هزيمة 1/‏ 7 أمام ألمانيا، وأصبحوا أفضل بعض الشيء»، كما اعتبر لوف بأن الأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا أيضاً من أكبر الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم في مونديال روسيا، وقال: «ستكون بطولة صعبة بشكل لا يمكن تصديقه»، وتابع: «يجب أن يكون لدينا تشكيل قوي»، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون كل لاعب في أعلى حالاته في كل دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة نهائيات كأس العالم 2018 تقام في العاصمة الروسية موسكو في الأول من ديسمبر المقبل. وتابع لوف حديثه عن المرشحين للفوز بالبطولة، قائلاً: «الأرجنتين تتمتع بقوة هجومية لا تصدق وإسبانيا لا تزال كما هي، والبرازيل قد عادت إلى قوتها، كما أنني لا أود أن أنسى الإنجليز أيضاً بالإضافة إلى فرنسا»، يذكر أن منتخب إنجلترا سيواجه نظيره الألماني في العاصمة البريطانية لندن في العاشر من الشهر المقبل في مباراة تجريبية، في أعقاب ذلك بأربعة أيام سيواجه المانشافت المنتخب الفرنسي في كولونيا، وأعلن لوف أن اختيار الثلاثة وعشرين لاعباً، الذين ينضمون للمنتخب سيؤدي إلى بعض الإحباطات الكبيرة، وقال: «علينا أن نتخذ قرارات صعبة، ونحن عازمون على ذلك أيضاً».