الذيد يبحث عن مهاجم أفريقي لتعويض رحيل كانديدو

رأس الخيمة (الاتحاد)

يسعى مسؤولو الذيد للتعاقد مع مهاجم أفريقي، خلال في فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض رحيل المهاجم البرازيلي أديمير كانديدو الذي ظهر بمستوى فني متواضع في مباريات الدور التمهيدي للكأس، حيث شارك في 3 لقاءات فقط، بمعدل وصل إلى 171 دقيقة.

وقال محمد سعيد الطنيجي مدرب الذيد، إن النادي يعول على جهود المهاجم السنغالي بابا ويجو في الجولات الأولى من الدوري، قبل الانتقال إلى خطوة التعاقد مع الأجنبي الثاني، إلى جانب الثقة الكبيرة في اللاعبين المواطنين الذين نعتمد عليهم لتقديم الإضافة في المرحلة الأولى من الدوري، بحثاً عن الظهور القوي والمنافسة على النتائج الجيدة، والتي تمهد الطريق للمنافسة على مراكز المقدمة.

وأضاف: الإدارة سعت لتوفير أفضل الظروف أمام الفريق في المرحلة الماضية، وهي من العوامل المهمة في الأداء القوي بـ «تمهيدي الكأس»، ونتمنى أن يكون مستوى الفريق وفق الطموحات في الدوري، خاصة أن البطولة ينتظر تشهد درجة كبيرة من المنافسة بين الفرق على بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، والآن نستعد للعد التنازلي، ونضع في تقديرنا الاستفادة من التجربة الودية الأخيرة أمام العربي، حتى نبلغ أقصى درجات التركيز للقاء خورفكان صاحب الأداء القوي في تمهيدي الكأس.

وتوقع الطنيجي مشاركة الأجنبي الثاني مع الفريق في الجولة الخامسة من دوري الأولى على أقل تقدير، وذلك حسب الترتيبات الحالية من مسؤولي النادي، موضحاً أن الأمور جيدة إثر المحاولات الجارية الآن للتعاقد مع المهاجم الثاني بالمواصفات التي تعزز قوة الهجوم، وتمنحه القوة.