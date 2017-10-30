زوران: أقول للحكم لو كنت مكانك لخجلت من نفسي!

العين (الاتحاد)

صب الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين «جام غضبه» على الحكم يحيى الملا، مشيراً إلى أنه قتل المباراة، وأنها ليست المرة الأولى، حيث إنه سبق وأن أدار مباراة «الزعيم» أمام حتا في كأس الخليج العربي، ويرى زوران أن ما حدث يعتبر كارثة، حيث إن الحكم اتخذ 5 قرارات في التوقيت نفسه، في بعض الأحيان، وأشهر بعض البطاقات، من دون وجه حق، منها ضد دوجلاس، وبطاقتان متتاليتان في وجه بيرج من خطأين فقط، ولم يشهر البطاقات ضد لاعبي الشارقة الذين ارتكبوا عدداً كبيراً من الأخطاء، وصلت إلى 10 مرات، منهم اللاعب «رقم 4» شاهين عبدالرحمن.

وأشار مدرب العين إلى أنه لا يتخيل كيف تحدث هذه الأمور التحكيمية، ويرى أن الحكم لا يعرف طبيعة عمله، وأنه لو كان مكان الحكم لشعر ب «الخجل». واستبعد زوران أن تتم معاقبته على هذه التصريحات، وقال إنه يقول الحقيقة، والحكم ارتكب أحداثاً قاتلة، ولم يكن جيداً، وهذه هي الحقيقة، ولا أحد ينكر ذلك، وأنا لم أقل أي شيء ضد الوقائع التي شاهدها الجميع، ولكن الحكام هنا لديهم الحصانة، ولا يستطيع أحد أن يتحدث ضدهم بشيء. وعن اللقاء، امتدح زوران أداء لاعبيه، رغم الأحداث المصاحبة، مؤكداً أن الفريق خاض مباراة قوية، فيها 6 أهداف، في ظل غياب لاعبين مؤثرين، ولكنها كرة القدم.