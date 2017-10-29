قرقاش: الهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة توجه يائس

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن « الاستنتاج الخاطئ للشقيق المرتبك أن حلّ أزمته المزيد من الإعلام، 120دقيقة مع الماضي المسؤول عن الغدر، 60 دقيقة قادمة من المظلومية والإنكار». وأضاف معاليه في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» مساء أمس أن «التوجه للإعلام الغربي والهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة توجه يائس، ليقبل عزلته عن محيطه دون تباكي، أو يبدأ ما يجب عليه عمله». وقال معاليه « انحسار الاهتمام الدولي بأزمة الشقيق المرتبك يقلقه، السيادة التي أسس عليها مظلوميته سفينة مثقوبة غارقة، آن الأوان لمراجعة حقيقية تنقذه».

وأضاف معاليه أن الإشكالية الحقيقية في طبيعة النصح والناصح، فهو ضائع بين المكابر والمدافع عن سجل الغدر والتطرف والغريب الذي يخوض معاركه على حساب المرتبك.