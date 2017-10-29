دبلوماسي مصري: قطر لا ترغب بالحوار

أبوظبي (موقع 24)

أكد سفير مصر الأسبق في الدوحة، محمد المنيسي، أن تصريحات أمير قطر تميم بن حمد التي يرفض فيها تنفيذ مطالب الرباعي العربي، بمثابة تحدٍ جديد لحل الأزمة، واستمرار ممارسة التعنت الذي يضيع أي فرص للحوار بين الأطراف المشتركة. وأوضح السفير المنيسي لموقع «24» أن «قطر لا ترغب في أي حوار مع دول الرباعي العربي ومازالت تعتمد على طهران، وهذا باعتراف تميم بن حمد نفسه، ولكن في النهاية لن تنفعها في ظل الإجراءات التي يتخذها الرباعي العربي». وشدد سفير مصر الأسبق في الدوحة على ضرورة ضغط الولايات المتحدة على أمير قطر ليس لبدء الحوار فحسب، ولكن لا بد من الإعلان عن استعداد الدوحة لتنفيذ المطالب حتى تكون هناك فرصة للحوار الجاد بين الأطراف المعنية بالأزمة.

وقال أمير قطر تميم بن حمد في تصريحات لقناة «سي بي اس» الأميركية، إن «سيادتنا خط أحمر، ولا نقبل بأي شخص أن يتدخل في سيادتنا، ولن نغلق قناة الجزيرة».