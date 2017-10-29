أحمد شعبان (القاهرة)

أكد سياسيون وخبراء في العلاقات الدولية أن قطر سعت بقوة لإعادة إنتاج المشروع الإخواني عبر البوابة الأوروبية، باستخدام أوراق جديدة، دينية وثقافية، وقامت بتمويل إنشاء «كرسي الشيخ حمد بن خليفة» للدراسات الإسلامية بكلية سانت أنطوني بجامعة أكسفورد عام 2011، وتعيين طارق رمضان حفيد البنا أستاذاً له، بالتوازي مع تعيينه رئيساً لـ«مركز التشريع الإسلامي والأخلاق بالدوحة» عام 2012، لطرح مشروع الإخوان الجدد في أوروبا بشكل خاص.

وأشاروا إلى أن قضية اغتصاب حفيد البنا ناشطة نسائية أثارت جدلاً كبيراً حول العلاقة المشبوهة بين طارق رمضان وجماعة الإخوان وقطر، خاصة بعد ضلوع الدوحة في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في أوروبا، وأن قطر سعت إلى توظيف المعارضة الإخوانية في أوروبا كورقة ضغط لصالحها في مواجهة الأنظمة في المغرب العربي ومصر، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تأسيس ما يمكن وصفه بالهلال الإخواني في منطقة غرب المتوسط. وأن طارق رمضان أصبح أداة للمشروع القطري في صيغته الجديدة للترويج لمشروع الإخوان الجدد في الفضاء الأوروبي ذي الكثافة العربية من المهاجرين.

اغتصاب عياري

ومنذ نحو أسبوع تقدمت الناشطة النسائية «هند عياري»، تونسية الأصل مطلقة وأم لثلاثة أطفال، بشكوى في فرنسا ضد الدكتور طارق رمضان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أُكسفورد، حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان في مصر، واتهمته باغتصابها والاعتداء عليها جنسياً، حسبما أفاد محامي هند عياري الذي أكد أن هند تعرضت للاغتصاب من قبل الدكتور طارق رمضان، الذي تعمد بعد مغادرته مؤتمر «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» عام 2012، إلى دعوتها للانضمام إليه في الفندق الذي يقيم فيه، حيث اعتدى عليها جنسياً.