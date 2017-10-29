  • الأحد 09 صفر 1439هـ - 29 أكتوبر 2017م
  01:51    المعارضة السورية تصد هجوما للقوات النظامية جنوب حلب        01:52    وزير بلجيكي: منح زعيم كتالونيا المقال حق اللجوء في بلجيكا أمر وارد    

سياسيون: طارق رمضان يدين بمسيرته الأكاديمية إلى قطر ويعد الابن المدلل للقرضاوي

اغتصاب حفيد البنا ناشطة نسائية فضح العلاقة المشبوهة بين قطـر و«الإخوان» في أوروبا
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد سياسيون وخبراء في العلاقات الدولية أن قطر سعت بقوة لإعادة إنتاج المشروع الإخواني عبر البوابة الأوروبية، باستخدام أوراق جديدة، دينية وثقافية، وقامت بتمويل إنشاء «كرسي الشيخ حمد بن خليفة» للدراسات الإسلامية بكلية سانت أنطوني بجامعة أكسفورد عام 2011، وتعيين طارق رمضان حفيد البنا أستاذاً له، بالتوازي مع تعيينه رئيساً لـ«مركز التشريع الإسلامي والأخلاق بالدوحة» عام 2012، لطرح مشروع الإخوان الجدد في أوروبا بشكل خاص.

وأشاروا إلى أن قضية اغتصاب حفيد البنا ناشطة نسائية أثارت جدلاً كبيراً حول العلاقة المشبوهة بين طارق رمضان وجماعة الإخوان وقطر، خاصة بعد ضلوع الدوحة في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في أوروبا، وأن قطر سعت إلى توظيف المعارضة الإخوانية في أوروبا كورقة ضغط لصالحها في مواجهة الأنظمة في المغرب العربي ومصر، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تأسيس ما يمكن وصفه بالهلال الإخواني في منطقة غرب المتوسط. وأن طارق رمضان أصبح أداة للمشروع القطري في صيغته الجديدة للترويج لمشروع الإخوان الجدد في الفضاء الأوروبي ذي الكثافة العربية من المهاجرين.

اغتصاب عياري

ومنذ نحو أسبوع تقدمت الناشطة النسائية «هند عياري»، تونسية الأصل مطلقة وأم لثلاثة أطفال، بشكوى في فرنسا ضد الدكتور طارق رمضان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أُكسفورد، حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان في مصر، واتهمته باغتصابها والاعتداء عليها جنسياً، حسبما أفاد محامي هند عياري الذي أكد أن هند تعرضت للاغتصاب من قبل الدكتور طارق رمضان، الذي تعمد بعد مغادرته مؤتمر «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» عام 2012، إلى دعوتها للانضمام إليه في الفندق الذي يقيم فيه، حيث اعتدى عليها جنسياً.

وتبلغ هند عياري الأربعين من العمر، وهي رئيسة جمعية المتحررات، وأعلنت على صفحتها على «فيس بوك» أنها كانت ضحية لشيء خطير جداً قبل سنوات، وبأنها لم تعلن اسم المعتدي عليها في ذلك الوقت بسبب التهديدات التي وجهها إليها، حيث هددها طارق رمضان بعد حادث الاعتداء بفترة قصيرة بأنه سيستهدف أبناءها إذا أبلغت الشرطة. وجاء هذا الاعتراف خلال الحملة العالمية التي دعت النساء إلى فضح المتحرشين جنسياً، وخصوصاً المشاهير. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 