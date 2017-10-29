«إعلان باريس»: تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية

باريس (مواقع إخبارية)

أصدر المؤتمر الدولي الأول لمناهضة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي عقد في العاصمة الفرنسية أمس السبت «إعلان باريس»، جاء فيه توصيات للمشاركين ومطالبات للمجتمع الدولي، وجاء في صدارة الإعلان دعوة المنظمات الدولية وبلدان العالم إلى تحريم دفع الفدية إلى المنظمات الإرهابية، والعمل بشكل منسق على تفعيل ذلك، وهي الجريمة التي اتهمت بها دولة قطر خلال فعاليات المؤتمر.

ونظم المؤتمر منتدى باريس للسلام والتنمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية، وحسب القائمين عليه يعد هذا المؤتمر هو أكبر تجمع للمتخصصين في مواجهة ظاهرة الإرهاب. وعقد المؤتمر لوضع إعلان يوجه للمجتمع الدولي والدول الأوروبية، بالعمل على إيقاف تمويل بعض الدول للكيانات الإرهابية.

وسجل المشاركون أسفهم حول ما آلت إليه الجاليات الإسلامية عبر أنحاء العالم، وطالبوا تلك الجاليات كأفراد وجماعات أن تتصدى بشكل منظم لكل مظاهر العنف والسلوك المهين في أوساطها، والتبرؤ من دعاوى الغلو والتطرف، سواء كان سياسيا أم دينيا.

وأوصى المشاركون في إعلان باريس بضرورة الاستلهام بمنهجية «اليونسكو» في الوقاية من الحروب، واستئصال ظاهرة العنف والإرهاب من الأذهان بوساطة البرامج التربوية المناسبة، والدعوة الدينية الوسطية، وأن تكون وسائل الإعلام أكثر استقلالية ومهنية.