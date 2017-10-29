واشنطن: نتصدى لنفوذ إيران مع الحلفاء وأيام الأسد «معدودة»

عواصم (وكالات)
جددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، تأكيد أن واشنطن تتصدى مع حلفائها بالمنطقة، لـ«الهلال الإيراني» وخطورة نفوذ طهران، مكررة ما أعلنه وزير الخارجية ريكس تيلرسون منذ 3 أيام، بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد «فقد شرعيته منذ وقت طويل»، وأن «أيامه باتت معدودة».
من جهته، كشف حسن عبد العظيم، المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، عن أن الأخيرة سيتم استبدالها خلال مؤتمر «الرياض 2» المزمع عقده منتصف نوفمبر المقبل، بكيان مفاوض جديد، يتألف من منصات الرياض والقاهرة وموسكو وشخصيات جديدة، وبحدود 15 إلى 20، مضيفاً أن وفد المعارضة المفاوض في جولات جنيف المقبلة، سيحمل رؤية ومرجعية واحدة، ولن يكون تالياً، شيء اسمه الهيئة العليا للمفاوضات أو المنسق العام.
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وأشارت ناورت إلى أن التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة يتضمن منع إقامة جسر بري بين طهران وبيروت يسمى «الهلال الطائفي»، الأمر الذي سيتم التعامل معه من قبل وزارة الدفاع الأميركية. وأوضحت «نعتقد أن الشعب السوري لن يريد أن يقوده الرجل المسؤول، هو ونظامه، عن قتل الكثير من المدنيين الأبرياء ومهاجمة شعبه بالغازات السامة.
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وأوضح عبد العظيم في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية، أن هذا الكيان سيضم الوفد التفاوضي وفق رؤية ومرجعية واحدة، وبحدود 15 إلى 20 عضواً من منصات الرياض والقاهرة وموسكو وشخصيات جديدة.
وقال عبد العظيم: «لن يكون بعد مؤتمر (الرياض2) شيء اسمه (الهيئة العليا) والمنسق العام والوفد التفاوضي، وإنما سيتم تشكيل جسم واحد في إطار جديد».