الشرعية تسيطر على موقع استراتيجي يربط الجوف وصعدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية على موقع استراتيجي يربط بين محافظتي الجوف وصعدة، حيث معقل الحوثيين، حيث حرصت قوات الشرعية على تأمين المنطقة ونزع الألغام منها قبل أن تواصل التقدم على حساب قوات الانقلابيين في المنطقة. وتمكن جنود اللواء الأول حرس حدود التابع للمنطقة العسكرية السادسة في محور صعدة من السيطرة على موقع الأقفال وموقعِ الاجاشر ليصبح الطريق الفاصل بين محافظتي الجوف وصعدة في قبضة الشرعية.

وأصاب التقدم الأخير الميليشيات بالشلل، لاسيما مع قطع خطوط الإمداد الرئيسة.

وسقط، خلال الساعات الأخيرة، عدد من القيادات الميدانية البارزة في ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، في جبهات مختلفة، باشتباكات مع الجيش اليمني وغارات للتحالف العربي.

وأكدت مصادر متطابقة في الجيش اليمني، وميليشيات الانقلاب، مصرع مسؤول فريق الإمداد والتموين للحوثيين بجبهة ميدي، بشير عبدالعزيز الجبري المكنى «أبوشلال» مع 30 مسلحاً من عناصره، وذلك بغارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي، في ميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. كما قتل القيادي الحوثي فراص أحمد علي حسن قحم، في الجبهة ذاتها بغارات للتحالف.