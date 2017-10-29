«أسود إنجلترا» أبطال مونديال الناشئين

كالكتا (د ب أ)

تُوَّج المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عامًا لأول مرة في تاريخه بعدما اكتسح نظيره الإسباني 5-2 على ملعب يوبا بهاراتي كريرنجان بمدينة كالكتا الهندية في نهائي البطولة.وأنضم المنتخب الإنجليزي لنادي الأبطال، الذي تتصدره نيجيريا (5) والبرازيل (3) ثالثة النسخة الحالية بفوزها على مالي 2-صفر، كماحرمت إسبانيا من التتويج للمرة الرابعة بعد حلولها وصيفة في 1991 و2003 و2007.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحويل تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى الفوز بخمسة أهداف، أربعة منها جاءت في الشوط الثاني، وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 2 -1، حيث تقدم سيرجيو جوميز بهدفين للماتادور في الدقيقتين العاشرة و32 ورد ريان بريوستر بهدف لإنجلترا في الدقيقة 42.

وانتفض المنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني وسجل أربعة أهداف حملت توقيع مورجان جيبس (هدف) وفيل فودين (هدفين) ومارك جوبي (هدف) في الدقائق 58 و69 و85 و89.