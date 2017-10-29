نهيان بن مبارك: حمدان بن محمد سباق إلى المبادرات الهادفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عن قبول مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لتحفيز عموم فئات المجتمع لممارسة الرياضة على مدار 30 يوماً ولمدة نصف ساعة يومياً، وذلك بحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وفي بداية التجمع، وعند خط الانطلاقة، تقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه المبادرة القيمة والخلاقة، وأضاف: المبادرة ليست غريبة على سموه، وهو دائماً سباق إلى هذه المبادرات الرياضية الهادفة، وكذلك مساندته القوية للمبادرات كافة التي تؤدي إلى تحقيق الخير والنماء، في ربوع هذا الوطن العزيز، وأكد أن هذه المبادرة الفريدة، تمثل حافزاً لفئات المجتمع كافة، على ممارسة الرياضة يومياً، ولها أثر إيجابي كبير على صحة الإنسان والمجتمع، خاصة الشباب وطلبة المدارس.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك: نعلن هنا من مدينة زايد الرياضية قبولنا التحدي ونمارس الرياضة تلبية لمبادرتكم المميزة التي نقدم لها الدعم والمساندة، وحث الجميع على الاقتداء بسموكم، مضيفاً معاليه: نكرر الشكر في الختام لمن أطلق هذه المبادرة المهمة، داعياً فئات المجتمع كافة لممارسة الأنشطة الرياضية اليومية لتحسين لياقتهم البدنية من أجل الوصول لمجتمع صحي وحيوي قادر على الإبداع والتميز.

وشهدت مدينة زايد الرياضية صباح أمس، فعالية لممارسة أنشطة اللياقة البدنية، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالمحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وجمع كبير من القيادات والشخصيات ومنتسبي مجلس أبوظبي الرياضي. وقاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك جميع المشاركين لممارسة أنشطة اللياقة البدنية في الفعالية، التي أقيمت في الملعب الفرعي بمدينة زايد الرياضية، والتي تضمنت أنشطة رياضية متنوعة شملت: صعود ونزول الدرج في مدرجات الملعب الفرعي، ورفع الأوزان الخفيفة والمتوسطة، والقفز بالحبال والدراجات الهوائية الثابتة.