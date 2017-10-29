جورج مايكل يتصدر تصنيف المبيعات البريطانية

لندن (أ ف ب)
تصدر ألبوم «ليسن ويذاوت بريجديس» للمغني البريطاني جورج مايكل، الذي توفي قبل عشرة أشهر، مجدداً المبيعات أمس الأول الجمعة في بريطانيا، بعدما تربع عليها هذا العمل للمرة الأولى قبل 27 عاماً.
وطرحت نسخة جديدة تتضمن توزيعاً موسيقياً جديداً للألبوم الذي صدر أصلاً في 20 أكتوبر عام 1990، وقد بيعت 56 ألف نسخة منه في البلاد خلال الأسبوع الأول، وهو عدد قياسي لأسطوانة معاد إصدارها.
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وكان جورج مايكل أشرف شخصياً على إعادة إصداره وتضمينه أغاني غير منشورة من قبل.
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وأعرب ديفيد أوستن مدير أعمال جورج مايكل وصديقه منذ الطفولة في بيان عن «اعتزازه الكبير» بتصدر الألبوم في نسخته الجديدة تصنيف المبيعات.
وباع جورج مايكل خلال مسيرته مع أندرو ريدجلي في فرقة «وام!» وبعد ذلك منفرداً أكثر من 115 مليون إسطوانة.