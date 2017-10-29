جورج مايكل يتصدر تصنيف المبيعات البريطانية

لندن (أ ف ب)

تصدر ألبوم «ليسن ويذاوت بريجديس» للمغني البريطاني جورج مايكل، الذي توفي قبل عشرة أشهر، مجدداً المبيعات أمس الأول الجمعة في بريطانيا، بعدما تربع عليها هذا العمل للمرة الأولى قبل 27 عاماً.

وطرحت نسخة جديدة تتضمن توزيعاً موسيقياً جديداً للألبوم الذي صدر أصلاً في 20 أكتوبر عام 1990، وقد بيعت 56 ألف نسخة منه في البلاد خلال الأسبوع الأول، وهو عدد قياسي لأسطوانة معاد إصدارها.

والأسطوانة هو الألبوم الثاني المنفرد لجورح مايكل بعدما غادر فرقة «وام!» وقد تصدر المبيعات في سنة صدوره وبيعت منه ثمانية ملايين نسخة عبر العالم.

وكان جورج مايكل أشرف شخصياً على إعادة إصداره وتضمينه أغاني غير منشورة من قبل.

وتزامن إصدار النسخة الجديدة في 16 أكتوبر مع بث فيلم وثائقي بعنوان «جورج مايكل: فريدوم» الذي كان يعمل عليه الفنان قبل وفاته في 25 ديسمبر 2016 في سن الثالثة والخمسين.

وأعرب ديفيد أوستن مدير أعمال جورج مايكل وصديقه منذ الطفولة في بيان عن «اعتزازه الكبير» بتصدر الألبوم في نسخته الجديدة تصنيف المبيعات.

وباع جورج مايكل خلال مسيرته مع أندرو ريدجلي في فرقة «وام!» وبعد ذلك منفرداً أكثر من 115 مليون إسطوانة.