«الشارقة للمسرح الصحراوي» في 14 ديسمبر المقبل

عصام أبو القاسم (الشارقة)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي اكتمال كافة التحضيرات الخاصة بالمهرجان الذي تنطلق دورته الثالثة 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة عروض من الإمارات وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، أمس الأول، بقصر الثقافة بالشارقة، إن موقع المهرجان الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، في منطقة الكهيف، صمم بحيث يماثل بنائياً قرية صحراوية وقد توسطته منصة تقديم العروض، وتوزعت من حولها الخيم ومصادر الضوء والصوت، إضافة إلى مداخل الاستقبال والأنشطة الأخرى.

وقال أحمد بورحيمة مدير المهرجان:« يحظى المهرجان بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة ويسترشد بتوجيهات سموه ورؤاه في تطوير الفن المسرحي، بالارتكاز إلى المرجعية الثقافية العربية واستعادة ما تكتنزه من أنماط حكائية وادائية ثرية، وتسليط الضوء على ما تضمه من قيم وتقاليد وأعراف النبل والأصالة، وذلك عبر الاشتغال المسرحي البنّاء والرشيد، ومن خلال الوسائل والأدوات المبتكرة، التي تعمق من وقع جمالياتها وتحببها لجمهور اليوم».

يشار إلى أن المهرجان سيدشن أول كتاب عن فكرته وآفاقه يحمل عنوان «المسرح والصحراء».