كاسيميرو.. «حلم الشياطين»!

محمد حامد (دبي)

أضاف ريال مدريد في السنوات الأخيرة مجداً كروياً جديداً لتاريخه الحافل بالبطولات بفضل عوامل عدة على رأسها امتلاكه ثلاثي الوسط الناري المكون من لوكا مودريتش، وتوني كروس، والبرازيلي المتألق كاسيميرو، وعقب الإعلان عن تشكيلة «دريم تيم» العالم قبل أيام، والتي خلت من اسم كاسيميرو ثار جدل كبير دفاعاً عن أحقية لاعب الوسط البرازيلي في دخول التشكيلة عن جدارة واستحقاق.

والآن تتواصل مؤشرات الاعتراف بنجومية كاسيميرو، فقد كشفت الصحف اللندنية عن أن اللاعب البرازيلي هو حلم جوزيه مورينيو المدير الفني لمان يونايتد، وعلى الرغم من أن الريال ليس صغيراً لكي يفرط في أفضل نجومه، فإن مورينيو لن يتوقف عن محاولة جلب رمانة الوسط لصفوف «الشياطين الحمر».

مورينيو يحلم بوسط ملعب حديدي يتكون من بوجبا، وماتيتش، وكاسيميرو، وهو ثلاثي يمكنه أن يصنع وسط الميدان الأفضل في العالم بلا منازع، بفضل قدراتهم البدنية الهائلة، وكذلك تمتعهم جميعاً بالوعي التكتيكي، والمهارة والسرعة والقدرة على المزج بين المهام الدفاعية والهجومية.

محاولات مورينيو لجلب كاسيميرو لن تتوقف قريباً، فسوف يحاول في يناير المقبل، وفي حال لم ينجح في مسعاه فسوف يعود للمحاولة من جديد الصيف القادم، وسبق له إغراء اللاعب البرازيلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، خاصة أنه يعلم جيداً تمتعه بقدرات خاصة، وهو الذي منحه فرصة خوض أول مباراة بقميص الريال في أبريل 2013، وإن كان زيدان هو المدرب الأكثر تأثيراً في مسيرته، فقد منحه الثقة الكاملة منذ توليه مقاليد الإدارة الفنية في النادي الملكي، ولم يخيب ابن ساو باولو ثقة زيزو، ليتألق في صفوف الملكي، ويشارك بصورة مؤثرة في جلب إعادة البطولات للخزائن الملكية، خاصة ليجا 2017، وثنائية دوري الأبطال 2016 و2017، بالإضافة إلى 5 بطولات أخرى أعادت الملكي للتربع على القمة محلياً وقارياً.

فرص يونايتد في الحصول على توقيع كاسيميرو تبدو صعبة إلى حد كبير، إلا أن مكانة مورينيو، وسحره الخاص، وقدرته على إقناع اللاعبين بالانضمام للفريق الذي يقوده، فضلاً عن قدرات يونايتد المالية، وكذلك إغراء البريميرليج جميعها تجعل الصفقة «شبه المستحيلة» تنتقل إلى دائرة الممكن.