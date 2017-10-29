شباب الأهلي دبي يخطف الفوز من العين

رضا سليم (دبي)

انتزع فريق شباب الأهلي – دبي فوزاً صعباً من فريق العين بفارق هدف، 26-25 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة مكتوم بن محمد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أقوياء اليد، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، متقدماً على العين في الترتيب بفارق الأهداف، فيما تراجع «البنفسج» للمركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ونجح النصر في العودة من أبوظبي بفوز ثمين قفز به للمركز الثاني مؤقتاً، بعدما تغلب على فريق الجزيرة 26-23، وهي الخسارة الخامسة لأصحاب الأرض، حيث لم ينجح الفريق الجزراوي في تحقيق أي فوز هذا الموسم، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 11-11.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة متساوياً مع الشارقة المتصدر، والذي لعب أمس أمام الوصل في ختام الجولة، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 5 نقاط من 5 هزائم.

أدار المواجهة إسماعيل سالم وعبدالله خميس وعلى الطاولة خالد غلوم وفاضل غلوم والمراقب جمال سيف.

من ناحية أخرى، حقق منتخبنا للناشئين لكرة اليد الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 28-25، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس بصالة نادي الشارقة، ضمن معسكر منتخب «الأخضر» استعداداً للمشاركة في البطولة العربية التاسعة لمنتخبات الناشئين بمدينة جدة، خلال الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر المقبل في ضيافة المملكة.

كان «الأخضر» قد اختتم معسكره أمس بالمباراة الودية الثانية أمام منتخبنا، والتي أقيمت بصالة نادي الثقة للمعاقين وبعد انتهاء المباراة، توجه المنتخب السعودي إلى مطار الشارقة للعودة للمملكة.

على الجانب الأخر، يتواجد حالياً محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الأخرى، في العاصمة التونسية من أجل حضور نهائيات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد، للتعاقد مع لاعب محترف لفخر أبوظبي بديلاً للفرنسي جو.

وأكد السويدي أن الجزيرة يفاضل بين لاعب كاميروني وآخر توجولي كلاهما قوي البنية، وسريع الحركة، ويمكن أن يصنع الفارق في الجزيرة خلال المباريات المقبلة بالدوري، وأنه تم استبعاد الخيار التونسي أو المصري، نظراً لمغالاة لاعبيهم في المبالغ المطلوبة. وقال السويدي: الجزيرة هدفه هذا الموسم بناء فريق، بعيداً عن المنافسة على الألقاب في ظل تقليص ميزانية الألعاب الأخرى، وأضاف: مستوى كرة اليد الأفريقية تطور بشكل لافت، خصوصاً في دول وسط وغرب أفريقيا، وهو ما دفعنا للتفكير في ضم لاعب من تلك المنطقة.