«أبوظبي توتال» يجتاز تحديات البداية في رالي ويلز

ديسايد (ويلز) (الاتحاد)

أنهى فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات منافسات اليوم الأول من رالي ويلز البريطاني «الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات»، محتلاً المركز السادس في الترتيب العام المؤقت، على يد البريطاني كريس ميك وملاحه بول نيجل، على متن سيتروين سي 3 دبليو.آر.سي.

الجدير بالذكر أن ميك قد قفز في الترتيب العام 10 مراكز كاملة في بداية اليوم، ومن ثم ارتقى إلى المركز الثالث في منتصف اليوم وحاول المحافظة على ترتيبه حتى نهاية مرحلة «هارفين» الثانية، إلا أنه اكتفى بالمركز السادس، ومع هذا لا تزال حظوظ فريق أبوظبي العالمي للراليات قائمة للصعود إلى منصة التتويج.

تألف اليوم الأول لرالي ويلز من 6 مراحل خاصة بالسرعة موحلة جداً بطول 119 كلم، خيمت عليها أجواء الحذر والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء لا سيما أن اليوم لم يتضمن وقفة صيانة.

من ناحية أخرى، نجح الشيخ خالد بن فيصل القاسمي مع ملاحه كريس باترسون، في اجتياز خط نهاية اليوم الأول دون أخطاء على الرغم من صعوبة التحدي، وقال: أنهينا يومنا بنجاح دون أخطاء ولكن التحدي كان كبيراً جداً بالنسبة لي، كوني لم أواجه مثل تلك المراحل منذ زمن طويل جداً، سعيد بالخبرة التي نكتسبها على مثل هذا النوع من الطرقات، وسنقوم بإجراء بعض التعديلات مع الفريق التقني على معايير ضبط السيارة لتعزيز مستويات الثبات فيها.