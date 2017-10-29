الفردان: 3 شروط أساسية لتأهل السلة إلى الأولمبياد

دبي (الاتحاد)

وضع عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة 3 شروط لكي يوجد منتخب السلة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تغيير نظام التأهل للأولمبياد عن السنوات السابقة.

وقال الفردان: «هناك 3 عناصر مهمة للغاية لا بد من توفرها كي نستطيع السير في طريق التأهل للأولمبياد، وهي التفرغ الخاص باللاعبين، والميزانية السنوية الخاصة بالاتحاد، أضف إلى ذلك اللاعب المجنس، والأخير أصبح معترفاً به في الاتحاد الدولي نفسه، حيث يمنح لكل دولة الحق في تجنيس لاعب أجنبي يكون ضمن المنتخبات الوطنية».

وتابع: «التفرغ لدى كرة القدم مثلاً أسهل ما يُمكن، لكن عندنا في السلة الأمور صعبة للغاية، وأناشد أيضاً في الوقت الراهن بضرورة العمل على الاستفادة من البطاقة التي منحنا إياها الاتحاد الدولي بالاستفادة بلاعب مجنس، لنقول في تلك الحالة إن فرصتنا ستكون قائمة للوجود بين الكبار مع الاهتمام أيضاً بنقطتي الدعم والتفريغ، وهذه النقاط الثلاث أساس النجاح خلال السنوات المقبلة».

وقال: «النظام الجديد في التصفيات أصبح مختلفاً عن الفترات الماضية، حيث ستكون هناك مرحلتان للفرق الخليجية ذات المستوى الثاني ونحن منها ومعنا السعودية والبحرين وعمان، ويصعد أول وثاني منطقتنا الخليجية، إلى كأس آسيا، ومن كأس آسيا يصعد أول 8 منتخبات في الترتيب إلى المونديال، ومنها إلى الأولمبياد، بالتالي أرى الفرصة قائمة وليست صعبة شرط توفر العناصر الثلاثة التي تحدثت عنها سابقاً».

تابع: «أضرب مثالاً بسيطاً لما نعانيه في اتحاد السلة تحديداً، منتخب الشباب نحاول بشق الأنفس تجميعه مرة واحدة في الأسبوع ويكلفنا 3 آلاف درهم، ليس هذا فحسب، بل تواجهنا مشاكل متنوعة لتجميع هذا المنتخب الصغير ما بين مدارس وبُعد مسافات لكي تتجمع كل العناصر المطلوبة، ومبلغ الـ3 آلاف درهم هذه في الأسبوع بما يعني 12 ألف درهم في الشهر، ونقيس على ذلك الموسم بشكل عام، بخلاف الحاجة لمعسكرات خارجية مثلاً فإن الوضع سوف يختلف، هذا فيما يخص منتخباً واحداً فقط، فما بالك ببقية المنتخبات، سواء الرجال أو السيدات أو حتى الناشئين وكذلك منتخب لعبة 3 ضد 3».