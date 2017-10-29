ريجيكامب: الوحدة لن ينافس على اللقب

وليد فاروق (دبي)

أكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة، أنه لم يسبق له الحديث، عن قدرة فريقه على المنافسة، على لقب دوري الخليج العربي، وبالتالي لا يعتبر نفسه من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، إلا مستوى «العنابي» وطريقة أدائه ونتائجه في الدوري حتى الآن، أوحت للجميع بأنه من المرشحين للقب.

وتسبب التعادل السلبي بين الوحدة ومضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة السادسة، في خسارة الفريقين نقطتين في سباق الصدارة، الأمر الذي جعل ريجيكامب يصرح بأنه لا يفكر في المنافسة، بقدر تقديم المستوى المتميز في كل مباراة، وحصد الفوز، بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

وشدد ريجيكامب على أنه رغم التعادل أمام شباب الأهلي دبي، فإن «العنابي» لم يخسر نقاطاً كثيرة حتى الآن، وأن الخسارة الوحيدة أمام الوصل بالجولة الرابعة «تحكيمية»، ولا يستحقها الوحدة، في حين أن التعادل مع فريق بحجم شباب الأهلي، وقدرات وإمكانات لاعبيه وعلى ملعبه، تعد نتيجة طيبة، وليس من السهل الفوز على منافس قوي بمثل هذا التنظيم.

وأبدى مدرب الوحدة رضاه عن مستوى لاعبيه في اللقاء، وقال: «أتيحت لنا فرص أكثر من شباب الأهلي، إلا أننا لم نوفق في التسجيل، وهي أمور واردة في كرة القدم، خاصة أن المنافس تهيأت له فرصتان أيضاً، لذلك أرى أن النتيجة عادلة في مباراة ممتعة».

واعترف ريجيكامب بأن «العنابي» تعرض لظروف صعبة خلال الفترة الماضية، بإصابة سالم سلطان منذ أسبوعين، وخسارة جهود نجمه إسماعيل مطر للإصابة في مباراة أمس الأول، فضلاً عن جوجاك الذي شارك في اللقاء، رغم أنه لم يتدرب بصورة كافية، خلال الأسبوع الماضي، بسبب إصابته في القدم، ومع ذلك يحاول التغلب على المشاكل، والتجهيز للمباراة المقبلة أمام العين، اعتماداً على أنه يملك 24 لاعباً.